В сервисе «Электронный консьерж» появились новые функции

Новые функции появились в сервис «Электронный консьерж» на платформе «Электронный дом» . Горожане смогут быстро получить информацию о капремонте дома, проверить наличие задолженности по счетам, запросить код плательщика и квитанцию для оплаты услуг, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сервис «Электронный консьерж» на платформе «Электронный дом» появился в середине 2024 года. Он позволяет жителям оперативно решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, управлением домом и получением консультаций по государственным электронным услугам за несколько минут.

Теперь сервис предоставляет возможность жильцам узнать о предстоящих ремонтных работах в их доме. В частности, можно выяснить, какие мероприятия запланированы и какие изменения ожидают жильцов. Также собственник может проверить наличие задолженности по взносам на капремонт, если эти платежи включены в единый платежный документ.

Еще через чат «Электронного консьержа» можно легко узнать свой код плательщика, который необходим для идентификации собственника при оплате ЖКУ, обращении в управляющую компанию или подаче заявки. Этот код обычно указывается в ежемесячной квитанции. Новая функция будет особенно полезной, если нет под рукой документа с кодом плательщика, но нужно произвести оплату или получить актуальную информацию о начислениях.

Кроме того, оператор сервиса по запросу пользователя предоставит электронную квитанцию для оплаты коммунальных услуг. После сканирования QR-кода в документе, оплату можно произвести любым удобным способом, будь то через банковское мобильное приложение или терминал самообслуживания.

