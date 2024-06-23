В Серпуховском филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого состоялся выпускной

Глава округа Сергей Никитенко вместе с городским прокурором Виталием Хрипуновым, председателем Совета депутатов Михаилом Шульгой, депутатом Павлом Гущиным, председателем Контрольно-счетной палаты Владимиром Батуковым, Благочинным округа иереем Дионисием Коськиным, настоятельницей Владычнего монастыря игуменией Алексией, Благочинным монастырского округа, игуменом Сергием поздравили защитников.

В этом году высшее военное заведение окончили более 450 офицеров и порядка 30 прапорщиков. 32 выпускника получили красные дипломы, а два — медали «За отличие».

В академии готовят достойные кадры, настоящих профессионалов. Сейчас уделяется особое внимание защите нашего государства и укомплектованности армии грамотными специалистами.

«Благодарю выпускников за выбор посвятить свою жизнь служению Родине. Уверен, что знания и навыки, полученные в стенах академии, позволят справиться с любой задачей. Выпускникам — успехов в ратном труде, здоровья, счастья и благополучия», — отметил глава муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.