В Серпуховской школе прошел конкурс «Смотр строя и песни»

В преддверии Дня защитника Отечества в школе № 18 Серпухова прошёл юбилейный 5-й конкурс «Смотр строя и песни», сообщили в пресс-службе округа.

Конкурс «Смотра строя и песни» в этом году приурочен к Году защитника Отечества. Ученики продемонстрировали вокальные данные, строевую подготовку, ответственность и умение работать в команде.

Каждый отряд оценивался по внешнему виду, дисциплине, четкости выполнения команд, рапорту командира, качеству прохождения в строю и исполнению песни.

Команды юных патриотов продемонстрировали отличный уровень подготовки, получив высокую оценку от генерал-майора Андрея Морозова и заместителя начальника филиала военной академии РВСН по военно-политической работе полковника Александра Иващенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.