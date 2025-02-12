В Серпуховской школе прошел конкурс «Смотр строя и песни»
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
В преддверии Дня защитника Отечества в школе № 18 Серпухова прошёл юбилейный 5-й конкурс «Смотр строя и песни», сообщили в пресс-службе округа.
Конкурс «Смотра строя и песни» в этом году приурочен к Году защитника Отечества. Ученики продемонстрировали вокальные данные, строевую подготовку, ответственность и умение работать в команде.
Каждый отряд оценивался по внешнему виду, дисциплине, четкости выполнения команд, рапорту командира, качеству прохождения в строю и исполнению песни.
Команды юных патриотов продемонстрировали отличный уровень подготовки, получив высокую оценку от генерал-майора Андрея Морозова и заместителя начальника филиала военной академии РВСН по военно-политической работе полковника Александра Иващенко.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.