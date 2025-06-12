11 июня в Серпуховской детской городской больнице состоялся праздник для маленьких пациентов. Его организовал для выздоравливающих детей Фонд помощи «Русский Крест», попечителем которого является известный меценат муниципалитета, Президент международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Веселые, шумные аниматоры, подарки и развлечения зажгли глаза ребят. Каждый ребенок получил подарки и заряд отличного настроения. В гости к детям пришла детская писательница Мариям Орлянская (Мария Казаченко), автор и писатель, мама двоих детей с интерактивной сказкой «ГречЕчка и РисОК».

Благотворительная акция от Фонда помощи «Русский Крест» в рамках программы «Просвещение через книгу» приурочена ко Дню защиты детей, который отмечали недавно и Дню памяти святителя Луки Крымского, молитвы которому в болезни помогали излечить недуги детей и взрослых.

В детском празднике принял участие Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, представители Фонда помощи «Русский Крест» и Всероссийской организацией «Здоровое Отечество».