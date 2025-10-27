В Серпухове завершился второй этап форума «Другой Университет»

Второй этап форума состоялся 26 октября в загородном комплексе в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Дианой Алумянц, заместителем председателя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Худобкиным, представителями Министерства просвещения России, депутатами окружного Совета депутатов Николаем Пушкиным, Надеждой Ереминой глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко пообщался с участниками — студентами колледжей и вузов городского округа Серпухов.

В течение 3 дней активисты прошли образовательную программу: командные испытания, веревочный курс, тренинги и дискуссионные площадки с представителями власти и федеральными экспертами.

Особое внимание на панельной дискуссии участники уделили будущему Серпухова.

Алексей Шимко рассказал ребятам о новых проектах, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха, спорта и творчества. Серпухов развивается как территория для жизни, где у молодых людей есть все возможности, чтобы получить образование, построить успешную карьеру и создать семью.

«Вместе с экспертами в составе жюри оценил социальные проекты, которые молодежь планирует реализовать. Взаимовыручка в команде и личная самодисциплина — фундамент, на котором строится любой успех. Уверен, у нашей молодежи впереди большие перспективы», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.