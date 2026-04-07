В Серпухове завершился первый этап конкурса «Учитель года — 2026»

Первый этап регионального конкурса «Учитель года — 2026» завершился в Губернском колледже городского округа Серпухов. Педагоги представили свои методические разработки в рамках испытания «Методическая мастерская», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники конкурса открыли состязание испытанием «Методическая мастерская», которое направлено на раскрытие профессионального почерка и авторских подходов к обучению. Каждому конкурсанту предоставили 25 минут для презентации собственного методического опыта.

Педагоги продемонстрировали практические приемы работы с классом, рассказали о своих наработках и ответили на вопросы экспертного жюри. В выступлениях затронули темы внедрения ИИ-помощников в образовательный процесс, цифровизации уроков и развития глобальных компетенций у школьников.

Жюри оценивало содержание докладов, умение аргументированно отстаивать позицию и транслировать ценности профессии учителя. Впереди конкурсантов ждут испытания «Урок» и «Классный час». По итогам первого тура определят 15 финалистов, которые во втором туре проведут «Мастер-классы» и ответят на «Вопросы учителю».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.