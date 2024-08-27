В Серпухове завершается ремонт школы в местечке Данки

В Туровской школе в местечке Данки завершается капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Строительная готовность объекта превышает 90%. Ремонт в школе не проводился с 1960 года.

Сейчас здание полностью изменилось внутри и снаружи. Обновленный фасад стал красивым и ярким. Кабинеты стали комфортными и современными, полностью заменены мебель и оборудование.

В процессе ремонта в здании впервые появится полноценный актовый зал. Ранее он был совмещён со спортивным. Уже подготовлено основание для финишной отделки пола в спортзале.

Завершен ремонт в кабинетах, коридорах, лестничных площадках и холле. На этой неделе строители закончат фасадные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.