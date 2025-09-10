В Серпухове завершается реконструкция парка «Питомник»

Реконструкция парка «Питомник» в Серпухове выходит на финишную прямую. Работы по обновлению правой стороны парковой зоны, включая озеленение и планировку территории — на стадии завершения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центральной части парка, которая во время ремонта служила основной трассой для строительной техники, уже начался монтаж бордюров и заливка бетонного основания. К 15 сентября эта зона будет подготовлена для укладки плиточного покрытия.

Помимо этого, к завершению подходит монтаж 18 скульптур животных, которые будут размещены на территории парка. Главным украшением центральной зоны станет фигурка павлина — символа Серпухова.

Параллельно ведутся работы в зоне аттракционов, где на следующей неделе подрядчик приступит к укладке плитки. Активно идет монтаж сцены, выходных групп и детских игровых комплексов. Уже завершены работы над спортивной площадкой, включая зону для баскетбола.

Завершение благоустройства парка запланировано к 30 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.