В Серпухове завершается реконструкция парка «Питомник»
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
Реконструкция парка «Питомник» в Серпухове выходит на финишную прямую. Работы по обновлению правой стороны парковой зоны, включая озеленение и планировку территории — на стадии завершения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В центральной части парка, которая во время ремонта служила основной трассой для строительной техники, уже начался монтаж бордюров и заливка бетонного основания. К 15 сентября эта зона будет подготовлена для укладки плиточного покрытия.
Помимо этого, к завершению подходит монтаж 18 скульптур животных, которые будут размещены на территории парка. Главным украшением центральной зоны станет фигурка павлина — символа Серпухова.
Параллельно ведутся работы в зоне аттракционов, где на следующей неделе подрядчик приступит к укладке плитки. Активно идет монтаж сцены, выходных групп и детских игровых комплексов. Уже завершены работы над спортивной площадкой, включая зону для баскетбола.
Завершение благоустройства парка запланировано к 30 сентября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.