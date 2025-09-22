В Серпухове завершается благоустройство прогулочной зоны

Работы по созданию современной пешеходной зоны в Ивановских двориках в Серпухове подходят к завершению. Новое общественное пространство будет полностью готово к концу текущей недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект предусматривает создание пространства, отвечающего запросам жителей: безопасного для отдыха с детьми, удобного для прогулок с домашними животными и комфортного для проведения времени на свежем воздухе.

В рамках реализации проекта полностью завершены работы по укладке тротуарного покрытия, а также монтаж и подключение новых опор освещения. Это был основной запрос жителей, так как территория не была освещена.

Ключевой элемент новой зоны — современные панорамные качели на территории у фонтана.

Их установка станет завершающим этапом работ.

Работа над созданием общественных пространств, востребованных жителями городского округа Серпухов будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.