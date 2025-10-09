В Серпухове запустили трехдневный молодежный форум

Трехдневная программа для старшеклассников направлена на вовлечение талантливой молодежи в общественно-политическую жизнь Городского округа, региона и всей страны. Ребят ждут проектные сессии, встречи с депутатами, представителями власти, общественными деятелями, тренерами неформального образования и психологами.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета, руководителем «Молодой Гвардии» в Московской области Дианой Алумянц в формате открытого диалога пообщались со школьниками Серпухова, Пущино и Протвино. Они целеустремленные, готовые к новым вызовам, развитию и реализации своих идей.

Полученные знания по развитию школьного самоуправления, знакомство с общественными организациями муниципалитета и интерактивы на командообразование помогут ребятам прокачать свои лидерские навыки.

Лучшие проекты и инициативы, рожденные на образовательной площадке, обязательно будут рассмотрены для реализации.

С 24 по 26 октября состоится форум школы лидерского актива для студентов, что также станет отличной возможностью в неформальной обстановке обсудить актуальные темы развития общественной жизни муниципалитета и обменяться идеями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.