В Серпухове запустили агротехнический класс в Туровской школе

Пилотный профориентационный проект для старшеклассников стартовал в Туровской школе городского округа Серпухов. Ученикам расскажут о перспективах сельского хозяйства и агротехнологий на малой родине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключевым событием проекта стала встреча школьников с опытным пчеловодом, основателем пасеки «Медовый Сад» Иваном Козарским.

Он рассказал о развитии отрасли и качестве серпуховского меда, который получает признание благодаря благоприятной экологии и соседству с Приокско-Террасным заповедником. В прошлом году липовый мед удостоился золотой медали на международном конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.