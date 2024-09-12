сегодня в 17:45

В Серпухове выявили 8 торговых точек, работающих с нарушениями

Мониторинг выявления нарушений торговли и миграционного законодательства на территории Подмосковья продолжается во всех муниципалитетах. Накануне рейд с представителями Минсельхоза Московской области, ГУРБ и УМВД прошел в Серпухове, ими было обследовано 18 торговых объектов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Специалистами было составлено 10 протоколов, из них:

5 протоколов по статье 18.17 КоАП РФ за несоблюдение иностранными гражданами установленных в соответствии с федеральным законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (штраф до 5 тыс. рублей);

3 протокола по статье 14.1 за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии (штраф до 2,5 тыс. рублей)

1 протокол по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России (штраф до 7 тыс. рублей);

1 протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ за превышение срока пребывания на территории Российской Федерации (штраф до 7 тыс. рублей).

Если торговый объект возведен незаконно, то будет действовать механизм изъятия несанкционированной продукции и демонтажа самого объекта.

Основная цель принимаемых мер — предотвращение возникновений незаконных объектов в прежних локациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.