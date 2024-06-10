В Серпухове впервые провели акцию «Волонтер — волонтеру»

В едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове руководитель волонтерского центра «Территория Z» Екатерина Егорова и волонтер Татьяна Зикрач поделились опытом поездок в госпитали и на передовую с молодежью — волонтерами медицинского и Серпуховского колледжей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Женщины — педагоги по профессии, помимо основной деятельности выполняют важную миссию. Татьяна работает в волонтерском центре Захара Прилепина, взаимодействует с мирными жителями, собирает продуктовые наборы, лекарства, одежду, игрушки для детей.

В последнюю поездку с Татьяной отправился ее сын Иван, который тоже стал участником встречи, как и младший сын Алексей и внучка Софья. Волонтер показала присутствующим остатки квадрокоптера противника, который сбили силы ПВО.

Екатерина Егорова регулярно осуществляет поездки «за ленточку». С молодежью она поделилась опытом работы в госпитале в Белгороде. Екатерина помогала в сортировке гуманитарной помощи и выполняла работу санитара.

Ко встрече присоединились депутаты городского совета Алексей Батогов, Надежда Еремина и Владимир Загоруйко. Они тоже являются активистами, передают, собирают и отвозят гуманитарную помощь нашим ребятам.

Пообщался с молодежью и председатель Серпуховского отделения Комитета ветеранов ВС РФ Владимир Курилов. Организация с 2014 года собирает и отправляет гуманитарный груз, оказывает помощь семьям военнослужащих. Курилов вручил Татьяне Зикрач медаль от Комитета «За активную гражданскую позицию и патриотизм»

Студенты колледжей передали новую партию гуманитарной помощи для наших защитников — влажные салфетки, полотенца, средства личной гигиены, медикаменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.