В Серпухове ветерану СВО вручили облегченное инвалидное кресло

сегодня в 14:29

В современном обществе важно поддерживать тех, кто защищает родину, отдавая свои силы и здоровье. Одним из ярких примеров такой поддержки стало вручение инвалидного кресла ветерану СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Необходимое средство передвижения бывшему военнослужащему Виктору вручили член Политсовета серпуховского отделения партии Единая Россия, руководитель Центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева совместно с депутатами городского Совета Максимом Валиковым и Алексеем Батоговым.

Об этой потребности военнослужащий Виктор рассказал ранее на встрече в Едином центре в преддверии Дня знаний. Тогда защитник поделился проблемами передвижения из-за слишком тяжелой инвалидной коляски. Вопрос не остался незамеченным и был отработан за короткий срок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.