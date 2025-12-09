сегодня в 20:40

В Серпухове в школе №18 провели урок мужества ко Дню Героев Отечества

Участники встречи обсудили темы подвига, долга и исторической памяти, объединив Героев трех поколений: ветеранов афганской и чеченской кампаний, а также участников специальной военной операции. Школьники и ветераны боевых действий вели откровенный разговор о ценностях, формирующих патриотизм.

Гостями мероприятия стали депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, директор школы №18 Мария Арсеньева, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Вадим Моторин, педагоги и ученики. Организаторы планируют сделать такие «уроки мужества» традиционными, чтобы передавать опыт старших поколений молодежи и укреплять связь времен.

День Героев Отечества играет важную роль в современной России, объединяя историю воинских подвигов и героев вооруженных сил страны. Мероприятие подчеркнуло значимость сохранения памяти о героизме для воспитания будущих защитников Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.