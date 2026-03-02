В Серпухове в парке Степанова пройдет праздник 8 Марта

Праздничную программу и серию бесплатных мероприятий проведут со 2 по 8 марта в парке имени Олега Степанова в Серпухове. Главным событием станет общеобластной праздник «Весна, цветы и комплименты», который состоится 8 марта с 12:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Со 2 по 8 марта в парке имени Олега Степанова запланированы шесть регулярных мероприятий. В программе — скандинавская ходьба, развлекательные программы и творческие мастер-классы. Участие бесплатное для жителей и гостей городского округа любого возраста.

8 марта с 12:00 до 15:00 здесь пройдет общеобластное мероприятие «Весна, цветы и комплименты» (0+). Для гостей подготовят тематическую фотозону «Для милых дам» и выставку картин «Мир глазами женщины», где представят работы художниц.

Посетители смогут поучаствовать в интерактивных площадках. В лаборатории красоты «Магия женственности» расскажут о секретах ухода за собой, а на мастер-классе «Цветочный этикет» — о правилах составления букетов и языке цветов. Акция «Вам, любимые!» предусматривает приятные сюрпризы и комплименты.

Праздничную атмосферу создадут художник и музыканты. Все желающие смогут получить сувенир у шаржиста «Портрет улыбки», а завершит программу концерт «Под звуки весны».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.