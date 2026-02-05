В Серпухове в 2026 году благоустроят скверы в поселке Большевик

В 2026 году в поселке Большевик городского округа Серпухов начнется благоустройство двух скверов вдоль улицы Ленина общей площадью 3,1 гектара, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут между домами № 42 и № 34, а также между домами № 5 и № 7. Скверы расположены рядом со школой, магазинами и остановками, поэтому проект благоустройства разрабатывали с учетом мнения жителей, собранного на встречах и через онлайн-анкеты.

В обновленных зонах появятся современная детская площадка, уличные торшеры высотой 5 метров для освещения, пешеходные дорожки с плиткой, скамейки, беседки и качели. Для родителей, ожидающих детей у школы, оборудуют специальные места. В центре одного из скверов установят яркий арт-объект, который станет символом пространства.

В рамках проекта проведут полную пересадку зелени: уберут сухие и аварийные деревья и кусты, высадят новые растения. Для безопасности установят камеры видеонаблюдения. Концепция благоустройства отражает сельскохозяйственные традиции поселка: арт-объект будет выполнен в зеленых тонах, а детская площадка — в желтых, оранжевых и зеленых оттенках. Скверы станут комфортным и вдохновляющим местом для жителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.