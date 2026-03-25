В Серпухове утвердили план благоустройства и меры безопасности

Оперативное совещание по подготовке к весенне-летнему периоду прошло в Серпухове. Участники определили сроки дорожных работ, мероприятия по благоустройству и меры к пожароопасному сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании главы муниципалитета с руководителями профильных подразделений обсудили переход комбината благоустройства на сезонный режим. Вместо снегоуборки начнутся промывка асфальта и брусчатки, покраска малых архитектурных форм, ремонт детских и спортивных площадок, опиловка сухостоя.

Дорожные службы должны завершить текущий ремонт полотна до 1 апреля. Также на контроле остается своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Март объявлен месяцем чистоты и порядка, все работы в парках и общественных пространствах планируется закончить до 30 апреля. Общегородской субботник пройдет 18 апреля на площадках у детской поликлиники на улице Ворошилова, в парке «Питомник», парке Победы в Пущино и у мемориала «Рубеж Обороны» в Протвино. Инвентарь выдадут на местах.

Отдельно участники обсудили подготовку к пожароопасному сезону. По данным статистики, с 2021 по 2025 год число лесных пожаров снизилось благодаря системам мониторинга и оперативной работе служб. Для защиты населенных пунктов сформированы добровольные пожарные дружины, в которые вошли 117 представителей Всероссийского добровольного пожарного общества и 27 сотрудников филиала «Русский лес».

Кроме того, 27 марта в округе отметят День работника культуры, а школа в деревне Большое Грызлово отпразднует 50-летие. В этот же день глава округа Алексей Шимко проведет выездную администрацию в Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.