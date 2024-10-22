В Серпухове установят 28 детских площадок

В Пущине завершено комплексное благоустройство дворовых территорий. В Протвине работы на шести адресах также близятся к завершению. На ул. Школьная, д. 6, 8 и 10 перенос работ запланирован на 2025 год по обращениям жителей о включении дополнительных мероприятий. В Серпухове на ул. Советская, д. 114Б и ул. Ворошилова, д. 165В работы завершатся до 22 октября. Установка детских игровых площадок проходит на 28 адресах, из которых 7 — в рамках программы губернатора Московской области.

В рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий ведутся работы на памятной стеле в парке Победы (г. Пущино), на общественной территории возле ДК «ЛИРА» (п. Пролетарский), на площади Звездная (г. Серпухов), на ул. Объездная и Осенний бульвар, а также от Осеннего бульвара до Оболенской СОШ (пос. Оболенск), в парке «Сказка» (г. Протвино), на территории возле «Школы Олимпийского резерва» (г. Протвино), и возле МАУК «КДЦ „Протон“ (г. Протвино).

Все выполняемые работы находятся на контроле администрации округа и депутатского корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.