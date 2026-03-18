В Серпухове усилили защиту от паводка и ремонт дорог

Совещание под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева прошло в формате ВКС с участием главы Серпухова Алексея Шимко. Участники обсудили подготовку к паводку и ход ямочного ремонта в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании рассмотрели меры по предотвращению подтоплений в период весеннего паводка. Высота снежного покрова этой весной достигла 67 сантиметров, в зоне потенциального риска находятся около 60 домовладений. Специалисты провели чернение льда на реке Нара, очистили водоотводные системы и проверили состояние 42 гидротехнических сооружений.

Особое внимание уделили вопросам жизнеобеспечения. Усилен лабораторный контроль качества питьевой воды, очистные сооружения подготовлены к приему повышенных объемов стоков. Управляющие компании привели в готовность более 200 единиц техники. Автоматические системы откачки воды проверены, в круглосуточном режиме дежурят 336 специалистов и 108 единиц спецтехники.

Также на совещании обсудили ямочный ремонт дорог. В адресный перечень на текущей неделе включены центральные улицы Серпухова, а также 72 ямы в Пущино и 20 в Протвино. Все дефекты фиксируются в системе СКПДИ, выполненные работы подтверждаются фотофиксацией до и после. Основная задача — обеспечить безопасное и комфортное передвижение по округу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.