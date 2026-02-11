В Серпухове участникам СВО провели экскурсию на инструментальный завод

10 февраля для участников СВО в городском округе Серпухов организовали экскурсию на завод «Твинтос», чтобы познакомить их с возможностями трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсию для защитников организовали на инструментальном заводе «Твинтос», который почти сто лет выпускает металлорежущий инструмент для отечественной промышленности. Мероприятие сопровождали заместитель главы округа Мария Барышева и советник главы, руководитель Единого центра поддержки участников СВО Лидия Халачева.

Гостям показали производственные цеха, рассказали о технологическом процессе, вакансиях, уровне заработной платы и возможностях трудоустройства рядом с домом. Такой подход помогает участникам СВО вернуться к мирной жизни и найти новые карьерные перспективы.

Глава округа Алексей Шимко подчеркнул, что работа по трудоустройству защитников ведется системно совместно с Единым центром поддержки участников СВО и их семей. Он отметил, что поддержка и создание уверенного будущего для героев остаются приоритетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.