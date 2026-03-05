В Серпухове студентки колледжа провели акцию к 8 Марта
Фото - © Пресс-служба городского округа Серпухов
Акция «Самая красивая» прошла 5 марта в Губернском колледже Серпухова. Студентки четвертого курса отделения «Технологии индустрии красоты» создали праздничные прически для членов семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Будущие специалисты подготовили укладки и завивки для женщин в преддверии весеннего праздника. Каждая участница акции внимательно подбирала образ и технику выполнения, чтобы подчеркнуть индивидуальность и подарить гостям хорошее настроение.
После завершения работы состоялась совместная фотосессия. Женщины поблагодарили студенток и преподавателей за профессионализм и заботу, отметив, что такие встречи дарят ощущение поддержки и тепла.
«Красота спасет мир, и эти слова в полной мере относятся к нашим женщинам. От всего коллектива Губернского колледжа желаю, чтобы улыбки никогда не сходили с лиц, а над головой всегда было мирное небо», — отметил директор Губернского колледжа, почетный гражданин Московской области и Серпухова, народный учитель России, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр Лысиков.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.