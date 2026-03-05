В Серпухове студентки колледжа провели акцию к 8 Марта

Будущие специалисты подготовили укладки и завивки для женщин в преддверии весеннего праздника. Каждая участница акции внимательно подбирала образ и технику выполнения, чтобы подчеркнуть индивидуальность и подарить гостям хорошее настроение.

После завершения работы состоялась совместная фотосессия. Женщины поблагодарили студенток и преподавателей за профессионализм и заботу, отметив, что такие встречи дарят ощущение поддержки и тепла.

«Красота спасет мир, и эти слова в полной мере относятся к нашим женщинам. От всего коллектива Губернского колледжа желаю, чтобы улыбки никогда не сходили с лиц, а над головой всегда было мирное небо», — отметил директор Губернского колледжа, почетный гражданин Московской области и Серпухова, народный учитель России, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр Лысиков.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.