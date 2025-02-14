В Серпухове стартует масштабная акция по восстановлению мемориалов ВОВ

К 80-летию Победы — по всей Московской области, включая Серпухов, планируется привести в порядок более 3 тыс. памятников, обелисков и других памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны. Курировать работу будет депутат Госдумы Александр Коган совместно с главами городских округов и волонтерами, сообщает пресс-служба администрация горокруга.

Волонтеры нужны для мониторинга состояния мемориалов, чтобы выявить памятники, нуждающиеся в ремонте. Также помощь добровольцев потребуется в уборке территории у мемориалов и для народного контроля.

Вместе с администрацией будут сформированы волонтерские бригады. Информация о дате, месте и времени проведения акций будет опубликована после утверждения списков волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.