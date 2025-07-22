В Серпухове стартовала приемная кампания образовательных учреждений к учебному году

В г.о. Серпухов проводится приемная кампания образовательных учреждений к новому учебному году. На данный момент межведомственной комиссией проверены и приняты 20 объектов образования, в 3 из них специалисты работали 22 июля: — школа № 16, капитально отремонтированная в прошлом году; — дошкольное отделение № 9 «Елочка»; — детский сад № 11 «Жар-птица». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав экспертной группы входят сотрудники Комитета образования администрации муниципалитета, представители силовых структур, надзорных органов и других ведомств. Основная задача — проверить состояние зданий, в том числе внутренних помещений, оснащение необходимым оборудованием и мебелью, соблюдение мер противопожарной, информационной и дорожной безопасности, антитеррористической защищенности, охраны труда. «Приемка завершится 8 августа.

В этом году она впервые проходит в цифровом формате с помощью автоматизированной системы „Паспорт школы“. По итогам проверки комиссия вынесет заключение о готовности школ и детских садов к началу учебного года», — рассказал глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

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