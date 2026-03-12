В Серпухове стартовал турнир по волейболу Единой школьной лиги

Муниципальный этап соревнований по волейболу Единой школьной лиги Подмосковья стартовал 12 марта в ФОК «Русский медведь» в Серпухове. За победу борются 12 школьных команд округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников турнира поприветствовали глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и председатель окружного совета депутатов, заслуженный тренер России Михаил Шульга. Спортсменов также поддержали заслуженный мастер спорта Федор Чудинов и игрок клуба «Факел», победитель Игр стран СНГ Клим Мозжухин.

Единая школьная лига стартовала в Серпухове в ноябре прошлого года. Первым видом программы стал футзал, где команды уже продемонстрировали сплоченность и стремление к победе. Теперь школьники соревнуются в волейболе в рамках муниципального этапа.

«Ребятам — честной игры, спортивного азарта и удачи. Вы — пример для своих сверстников. Умение совмещать учебу и спорт, работать в команде и добиваться целей — это главные победы, которые останутся с вами навсегда», — отметил Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.