В Серпухове состоялся форум‑тренинг «Слышать. Понимать. Решать»

14 марта в Серпухове состоялся форум, объединивший депутатов, секретарей первичных отделений, активистов общественных организаций и молодежь. Мероприятие было направлено на повышение качества взаимодействия между представителями общественности и жителями, что напрямую влияет на эффективность решения локальных вопросов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Программа форума включала два ключевых блока.

Повышение доверия через коммуникацию

Сертифицированный тренер PCM Дмитрий Повод, эксперт с опытом работы в команде «Яндекса», поделился практическими методиками эффективного общения. Участники узнали, как адаптировать свою речь под разные типы собеседников, чтобы быть услышанными и добиваться взаимопонимания.

Деловой протокол и этикет

Оксана Яковлева, председатель Серпуховского отделения «Опоры России», на реальных примерах показала, что соблюдение делового протокола — это не просто формальность, а важный элемент уважения к себе, партнерам и стране.

«Спасибо всем, кто выбрал развиваться в свое свободное время: развивая себя, мы меняем пространство вокруг», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Форум стал площадкой для обмена опытом и отработки навыков, которые помогут участникам выстраивать более продуктивный диалог с жителями.

