В Серпухове состоялось традиционное мероприятие, посвященное 8 Марта

Традиционный завтрак в платье во Дворце Молодежи к 8 марта прошел в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня во Дворце Молодежи прошел традиционный завтрак в платье — событие, которое уже не первый год собирает вместе удивительных женщин-волонтеров. Эти женщины плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и делают еще многое для наших ребят на фронте. Здесь встречаются те, кто ждет с передовой мужей, сыновей, внуков, и те, кого объединяет неравнодушие и огромная любовь к Родине.

К присутствующим с теплыми словами поздравления обратился депутат Совета депутатов г. о. Серпухов Владимир Бармин. Он передал пожелания счастья, здоровья и весеннего настроения от депутата Госдумы Александра Когана, отметив силу и преданность этих женщин. А сотрудники МЧС сделали встречу еще ярче, вручив каждой из участниц букеты роз — символ благодарности за их труд и стойкость.

Во Дворце Молодежи эти замечательные женщины обменялись опытом, полезной информацией и, главное, напомнили друг другу, что они остаются женщинами — радуются, веселятся, поддерживают друг друга.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.