В Серпухове состоялось мероприятие «Ночь искусств-2025»

2 ноября в музейно-выставочном центре состоялось мероприятие «Ночь искусств-2025», собравшее вместе ценителей искусства и культуры всех возрастов. Гости мероприятия с удовольствием погрузились в мир прекрасного, приняв участие в увлекательных экскурсиях, мастер-классах и захватывающих квестах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетители смогли познакомиться с постоянными экспозициями и выставками, такими как «В кругу друзей. 30 лет» (из фондов МВЦ), где особенно популярным оказался квест «при свечах» «Сокровища МВЦ». В экспозиции «Мир русской деревни» участники включились в квест «Дело мастера боится» и попробовали свои силы в мастер-классах по плетению, ткачеству и набойке, а также создали уникальные сумочки с набойкой.

Не меньший интерес вызвал квест «при свечах» «Тайны Серпухова» в экспозиции «Музей павлина», посвященной гербу Серпухова.

Кроме того, в программе были экскурсии по выставке «Яблоко Ньютона» — музею научных приключений, концерт группы «Квартира 21», театрализованная программа «Тайны Пиковой дамы» (по опере П. И. Чайковского) и мастерская гравюры (линогравюра).

ВИК «Серпуховский Рубеж» представил игровую историческую программу по Русскому царству XVII века «Первопрестольная-Настольная-Застольная-Хлебосольная», которая также вызвала живой интерес у гостей.

«Ночь искусств — 2025» в музейно-выставочном центре стала ярким и запоминающимся событием, подарившим всем участникам массу положительных эмоций и новых впечатлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.