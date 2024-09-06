В Серпухове состоялась выездная администрация

В Ивановском сельском клубе Серпухова прошла выездная администрация. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой, депутатами городского Совета Николаем Пушкиным и Андреем Тихоновым ответили на вопросы серпуховичей.

Жители СНТ «Спутник» пришли с просьбой о помощи оформления земельного участка. Вопрос решаем. В ближайшее время будет подготовлено письмо судебным приставам.

Староста д. Ивановское обратилась по вопросу проведения работ по отсыпке дороги по улице Пролетарской от дома № 42 до дома № 32А, от дома № 38А до дома 35Б. Пояснил, что устройство покрытия будет проведено до конца сентября.

У жителей муниципалитета была возможность обратиться с вопросами к первому заместителю министра здравоохранения Московской области Максиму Максимову, начальнику отдела № 5 ГКУЗ МО «Центр медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области» Наталье Мальневой, главному врачу Серпуховской больницы Павлу Звенигородскому и главному врачу Серпуховского родильного дома Сергею Пойманову.

Помимо медицины, на повестке у обратившихся были вопросы имущественного права, благоустройства, ЖКХ, социальной сферы. Каждое взято на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.