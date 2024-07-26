В Серпухове состоялась акция «Вода России»

Второй раз в этом году в Большом Серпухове прошла Всероссийская экологическая акция «Вода России». В мае активисты очищали от мусора берег Протвинского карьера, передает пресс-служба администрации городского округа.

Теперь порядок наводили на прибрежной зоне Оки в районе д. Лужки. Волонтеры, молодогвардейцы, сотрудники предприятия «Технониколь» и другие неравнодушные жители очистили береговую линию. Общими усилиями активисты собрали 8 кубометров мусора.

«„Вода России“ — одна из самых важных Всероссийских экологических акций по очистке водоемов и прибрежных зон. В наших силах — сохранить результат и не загрязнять любимые места отдыха не только серпуховичей, но и гостей городского округа», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.