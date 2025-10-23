В Серпухове состоится премьера мюзикла «Чиполлино»

В театре «Зазеркалье» Серпухова представили новое прочтение любимой детской сказки. Знакомая с детства история о Чиполлино получила современное звучание. Если Джанни Родари заложил в свое произведение политический подтекст, то серпуховские театралы сделали акцент на вечных ценностях. Их «Чиполлино» — это прежде всего история о дружбе, смелости и торжестве справедливости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совместный проект театра «Зазеркалье» и хореографической студии «Сильфида» обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Зрителей ждут колоритные персонажи, зажигательные мелодии и потрясающие костюмы, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Это уже второй успешный совместный проект творческих коллективов.

Скучать в зале не придется никому. Премьера мюзикла состоится уже в это воскресенье, 26 октября, в 12:00 во Дворце культуры им. Ленина.

