В Серпухове школа № 19 им Катасонова будет обучать робототехнике

В Серпухове школа № 19 им. Романа Катасонова одержало победу в конкурсе «Вклад в будущее» в номинации «IT-кластер» (группа 1 950+ учащихся). Для дошколят и младшеклассников закупят наборы для занятий робототехникой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, в школе появятся оборудование и макеты для создания музея дополненной реальности, а также техника для школьного фиджитал-центра, который объединит виртуальный мир и спорт.

«Я думаю, что во многом наш учебный процесс, будь это дошкольное образование, начальные классы, среднее или старшее звено, преобразится с этим современным оборудованием. Мы хотим сказать огромное спасибо нашим выпускникам, родителям и всем жителям города, которые второй год нас очень активно поддерживают. Благодаря этому мы смогли обновить спортивную базу наших образовательных учреждений, школьный стадион, а в этом году мы ушли в сферу IT-технологий», — отметила директор школы № 19 им. Романа Катасонова Любовь Владимирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.