В Серпухове с 2024 года капитально отремонтировали 18 объектов культуры

В Серпухове с 2024 года капитально отремонтировали 18 объектов культуры. Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко, среди них — дома культуры, библиотеки и другие учреждения. Все работы проводятся в рамках Народной программы партии, сообщает пресс-служба партии.

«За последние годы ремонтные работы по Народной программе проведены в 18 учреждениях культуры. В частности, в 2024 году был завершен капитальный ремонт филиала Детской школы искусств „Синтез“, который посещают более 200 учеников. В здании была полностью заменена кровля, обустроена входная группа, выполнено благоустройство территории», — отметил Алексей Шимко.

В том же году была отремонтирована Центральная библиотека города Пущино. Она стала первой модельной библиотекой, открытой в округе. Здесь появились места для творчества, зоны для чтения и работы, а также обновленный зал для массовых мероприятий с современным оборудованием.

В конце 2024 года также был обновлен Дворец культуры «Россия» в Серпухове: в рамках ремонта здесь выполнили световое оформление, реконструировали гардероб, установили новую мебель и дизайнерские элементы.

В апреле 2025 года в Протвино была завершена реконструкция Культурно-досугового центра «Протон», где появились обновленный концертный зал и новый кинотеатр.

По словам Алексея Шимко, в настоящее время в активной стадии находится капремонт Дворца культуры «Исток».

«Общая площадь объекта — порядка 3 500 кв. м. Историческая часть здания постройки 1860 года останется в прежнем виде — специалисты проведут реконструкцию кирпичной кладки и покрасят облицовку гидрофобными составами. На объекте завершены кровельные работы, устроено чердачное перекрытие из металла», — рассказал он.

Также в округе продолжается ремонт Детской школы искусств «Синтез» и Детской школы искусств имени А. А. Алябьева в Пущино.

В 2026 году в Серпухове запланирован капремонт Дворца торжеств «Центральный», ремонт фасада и кровли Дома культуры поселка Большевик, а также обновление Липицкого Центрального сельского Дома культуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.