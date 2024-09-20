В Серпухове с 11 по 13 октября пройдет «АпиФорум 2024» и ярмарка меда

В Серпухове с 11 по 13 октября всех любителей меда и сельскохозяйственной продукции ждет уникальное событие — форум «АпиФорум 2024» и ярмарка меда и продукции от фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На протяжении трех дней пчеловоды со всей России и гости из зарубежных стран смогут принять участие в круглых столах, конференциях и тематических дискуссиях. Также на форуме организуют выставку оборудования для пчеловодства, дегустацию лучших сортов меда, спортивные и развлекательные мероприятия. Особое внимание будет уделено ярмарке меда и сельскохозяйственной продукции от производителей натуральной продукции. Фермерам из Московской области и других регионов России предлагается принять участие в ярмарке. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на сайте гильдии медовых сомелье или отправить запрос на электронную почту Московского крестьянского союза: mosferms@yandex.ru.

Участие в ярмарке является платным. Подробную информацию фермеры могут узнать по телефонам: 8 (925) 223-04-98, 8 (915) 278-02-25 и 8 (916) 696-73-97.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.