В Серпухове развивается проект «Промышленный туризм»

Проект «Промышленный туризм» ориентирован на ветеранов специальной военной операции и их родных. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

19 ноября ветераны боевых действий посетили ООО «Декорсвет» в Пущино, предприятие, специализирующееся на производстве оборудования для уличного освещения. Экскурсия была направлена на помощь в трудоустройстве защитников, вернувшихся к гражданской жизни. Участники познакомились с производством, коллективом и ассортиментом продукции.

Завод в Пущино работает почти 30 лет и выпускает продукцию под торговой маркой ALFRESCO. На предприятии, где над созданием светильников, световых комплексов и готовых опор для благоустройства общественных пространств трудятся около 200 специалистов, представлен ассортимент в несколько тысяч наименований. В планах компании на следующий год — расширение производства и освоение новых технологий, что создаст потребность в дополнительных кадрах.

Руководство «Декорсвет» во главе с Сергеем Ивановым выразило готовность рассматривать кандидатуры ветеранов СВО для трудоустройства. Ключевым требованием является желание работать и осваивать новые навыки, поскольку компания готова предоставлять обучение и всестороннюю поддержку новым специалистам.

«Содействие трудовой самореализации защитников — одно из ключевых направлений работы, осуществляемой совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей. Стремление помочь ветеранам быстрее адаптироваться, получить новую профессию и стать востребованными специалистами на рынке труда является приоритетом», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.