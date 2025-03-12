В Серпухове рассказали о новых мерах соцподдержки

В Серпухове 11 марта проведена встреча депутата Госдумы, председателя ВОИ Михаила Терентьева и депутата Мособлдумы, председателя Серпуховской городской организации ВОИ Татьяны Карзубовой с жителями. Они подвели итоги работы за 2024 год и рассказали о реализации наказов избирателей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Депутаты в отчетах о проделанной работе сделали акцент на достижениях региона в социальной сфере, здравоохранении и образовании. Также обсуждались планы на будущее и были даны ответы на вопросы жителей о проблемах и перспективах развития муниципалитета.

«Важное решение этого года – возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Законом защищены от взыскания федеральные и региональные доплаты к пенсии детям-инвалидам и недееспособным инвалидам. С 1 января 2025 года инвалидам I группы и пенсионерам старше 80 лет будет автоматически начисляться ежемесячная прибавка к пенсии в размере 1200 рублей за уход», - отметил Тереньтьев.

Он добавил, что дети-инвалиды из семей погибших участников СВО смогут получать две пенсии – по инвалидности и по потере кормильца.

«Повестку определяет СВО. Все наши планы направлены на сплочение вокруг Президента, поддержку наших бойцов и их семей. Это важнейшее направление работы депутатов всех уровней и правительства», - сказала Карзубова.

Она рассказала о региональных мерах поддержки, уделив особое внимание реабилитации ветеранов СВО.

В Подмосковье работают три крупных реабилитационных центра: «Протэкс-центр» (Коломна), Семейный центр имени А.И. Мещерякова (Сергиев Посад) для людей с нарушениями зрения и слуха, и «Ясенки» (Подольск). В «Ясенках» бойцы могут проходить реабилитацию вместе с семьями, скоро там откроется бассейн со специальными тренажерами.

Депутаты рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки, принятых в 2024 году для:

участников СВО и их семей;

семей с детьми и многодетных семей;

пенсионеров;

представителей социально важных профессий (врачей, педагогов).

Особое внимание было уделено выполнению наказов избирателей, вошедших в «Народную программу» партии «Единая Россия». Депутаты регулярно проводят приемы граждан и работают с обращениями.

Встреча прошла в конструктивной обстановке. Участники смогли высказаться и внести предложения по улучшению качества жизни. Депутаты подчеркнули важность взаимодействия власти и граждан для достижения положительных изменений в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.