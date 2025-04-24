В Серпухове проверили содержание воинских мемориалов

«На данный момент на территории округа приводим в порядок 22 памятника, из них 2 мемориала: „Слава“ в д. Станки и „Рубеж обороны“ в г. Протвино. В рамках общеобластного субботника волонтеры также уберутся на монументах. Важно, чтобы к 9 Мая памятные места были в надлежащем состоянии», — сказал Алексей Владимирович.

ВРИП главы также посетил парки им. Олега Степанова и Принарский. Здесь идет подготовка инфраструктуры к парковому сезону, который стартует 1 мая: выполняются все необходимые работы для комфортного отдыха жителей и гостей муниципалитета.

К 80-летию Победы зеленые зоны украсят, также будут приведены в порядок бюст Олега Степанова и прилегающая к нему территория: появятся информационные стенды, которые расскажут о Герое Советского Союза, проведем высадку зелёных насаждений.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.