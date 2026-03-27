В Серпухове проверили дворы на Новой и Юбилейной улицах
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
Рейд по дворовым территориям прошел 25 марта в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове. Заместитель главы округа Дмитрий Мазуров совместно с представителями управляющих компаний проверил устранение ранее выявленных нарушений и состояние дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В ходе объезда комиссия оценила качество выполненных работ и текущее содержание территорий. У дома №16 на улице Новая устранили зафиксированную ранее течь кровли — управляющая компания заменила покрытие.
Особое внимание уделили состоянию дворов. Детская площадка требует покраски, на одном из участков необходимо ликвидировать скопление воды. По дому №13 ответственным организациям поручили привести в порядок прилегающую территорию.
«Все выявленные недочеты переданы ответственным организациям. Устранение остается на контроле опергруппы до полного выполнения работ», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.
«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.