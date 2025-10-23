В Серпухове проверили благоустройство мкр Заборье

Очередной рейд оперативной группы по благоустройству прошел в микрорайоне Заборье, на улице Новослободской в Серпухове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверка показала, что часть проблем, на которые жаловались жители, уже решена, а по другим приняты решения.

Благодаря оперативной работе подрядчиков был убран строительный мусор, оставшийся после капитального ремонта домов. Теперь внимание властей привлекла детская площадка во дворе дома 46. Специалисты провели ее осмотр, но для вердикта — ремонт или замена — потребуется дополнительное обследование. Также администрация рассмотрит возможность установки здесь же спортивной площадки, о которой просили местные жители.

В планах — демонтировать опасные, полуразвалившиеся сараи и незаконные ограждения. По итогам рейда управляющим компаниям и Комбинату благоустройства выдадут предписания для устранения оставшихся недостатков.

Работа оперативной группы, которая с весны выдала уже более 300 поручений, продолжается. Особый фокус — на обращениях серпуховичей через «Центр управления регионом».

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.