В Серпухове провели выставку к 160-летию введения Судебных уставов

На один день Музейно-выставочный центр Серпухова стал местом заседания представителей органов правопорядка. Там же провели выставку к 160-летию введения Судебных уставов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 1864 году Александр II утвердил новые Судебные уставы, которые стали основой для реформирования судебной системы Российской империи. Посетители МВЦ ознакомились с формой Членов Окружного суда на манекенах, увидели инсталляции зала судебных заседаний и кабинета следователя. Кроме того, организаторы подготовили экспозицию нагрудных знаков, орденов и наград Российской империи.

В игровой форме можно было узнать о гражданских чинах по «Табели о рангах» Российской империи, наградной и денежной системах Российской империи. На занимательных викторинах нужно было определить преступное деяние по его описанию, сопоставить определение преступление с соответствующей статьей УК и объяснить слова из «воровского» жаргона. Все желающие поиграли в «напёрстки», научились карточным фокусам и даже шулерству.

Мероприятие к 160-летию введения Судебных уставов подготовили участники военно-исторического клуба «Серпуховский рубеж» и детское отделение Ш. И.Ф.Р. «Истфак» в рамках проекта «Ожившие страницы истории».

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