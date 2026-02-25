В Серпухове провели урок мужества с ветераном СВО

Урок мужества с участием ветерана специальной военной операции Игоря Старовойта прошел 24 февраля в школе №3 Серпухова в рамках патриотического проекта, приуроченного к 23 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе продолжается реализация совместного проекта «Уроки мужества», инициированного руководителем серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, кавалером ордена Мужества Игорем Старовойтом и МАУ «Серпуховское информационное агентство». Проект получил поддержку педагогов и школьников округа.

Центральным событием встречи в школе №3 стал показ документального фильма «На пути к победе», посвященного судьбе Игоря Старовойта. Картину сняли режиссеры телеканала «ОТВ Серпухов» Мария и Михаил Панкратьевы. Фильм получил четыре награды на международных кинофестивалях.

После просмотра Игорь Старовойт пообщался с учащимися. Школьники задавали вопросы о том, как сохранять самообладание в критических ситуациях, как меняется мировоззрение в условиях боевых действий и что означает настоящий героизм.

«Спасибо авторам фильма, педагогам и, конечно, Игорю Старовойту за честный и важный разговор с нашими ребятами. Такие встречи воспитывают не на словах, а на примерах. Приятно, что проект принято решение продолжить и распространить на все образовательные учреждения Серпухова», — сказала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.