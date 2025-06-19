сегодня в 13:25

В Серпухове провели рейд по выявлению недостатков в сфере благоустройства

С весны 2025 года в округе функционирует оперативная группа по выявлению нарушений в сфере благоустройства. Специалисты, в числе которых сотрудники профильных ведомств администрации и надзорных органов, проводят еженедельные осмотры территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инспекторы обращают внимание на чистоту, соблюдение правил благоустройства, состояние парковочных мест и наличие незаконной рекламы на фасадах зданий. Так, в районе домов № 38, 40, 42 по Московскому шоссе была выявлена местами неокошенная трава, информационный стенд с отклеившейся информацией и незначительные недочеты.

В целом, входные группы торговых объектов, фасады и двор в отличном состоянии, что порадовало оперативную группу. Придомовая территория на Московском шоссе, дома № 41 и 43 требует уборку растительности рядом с трубами и заборами, а на магазине виднеется граффити.

Все факты нарушений передадут ответственным лицам и дадут время на исправление дефектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.