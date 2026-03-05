В Серпухове провели фотодень для жен участников СВО к 8 Марта

Фотодень для жен участников специальной военной операции прошел 4 марта в Едином центре поддержки в Серпухове. Проект «Привет из дома» приурочили к Международному женскому дню, а готовые снимки направят бойцам на передовую 8 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали в преддверии 8 Марта, чтобы поддержать семьи военнослужащих и передать бойцам теплые эмоции из дома. По замыслу авторов проекта, фотографии станут символическим мостом между фронтом и родными, напомнив защитникам, что их ждут любимые и верные жены.

В фотодне приняли участие около двадцати женщин. Образы для съемки помогала создавать представитель бьюти-индустрии Елена Мухина. К проекту присоединились серпуховские фотографы Элина Широкова, Мария Гордеева, Александр Родионов и Татьяна Севрюгина.

«Мы очень надеемся, что эта акция подарит нашим бойцам положительные эмоции. После праздников мы планируем снова собраться в центре, чтобы модели смогли лично поблагодарить фотографов. Лучшие снимки займут почетное место на стенде центра», — рассказала руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.