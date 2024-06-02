В Серпухове провели ежегодную добрую акцию «Добробус»

В День защиты детей команда «Здорового Отечества» провела ежегодную добрую акцию «Добробус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Проект набирает обороты и каждый год команда общероссийского движения дарит детям по всей стране улыбки и радость. Сделать настоящий праздник на колесах для детишек — цель, которую ставят перед собой в движении.

В честь праздника в этом году на 5 точках Серпухова, Протвино и Пущино прошла благотворительная акция. Активисты объединили лагеря, детские дома в Подмосковном Большом Серпухове и заехали на спортивную базу «Лесная опушка», где летняя лагерная смена началась для спортсменов из Белгорода, которые находятся под опекой «Здорового Отечества».

Веселые аниматоры на «Добробусе» приехали и к воспитанникам Семейного центра «Серпуховский». Аниматоры приготовили для мальчиков и девочек игровую и развлекательную программу. Дети принимали участия во флешмобах, играх и танцах. Для каждого — яркий аквагрим.

Автобус был виден издалека: он украшен праздничными рисунками, полностью забит подарками, из него играла музыка и вылетали мыльные пузыри. После развлекательной программы детям вручали подарки: футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, наборы для бадминтона, фрисби, настольные игры, головоломки, наборы для творчества и многие другие подарки.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов

А Белгородские спортсмены в подарок от движения получили комплекты спортивной одежды для занятий спортом. Среди них тхэквондисты, каратисты, футболисты, у которых насыщенная летняя программа: тренировки, выездные экскурсии, встречи с именитыми чемпионами и кумирами, оздоровительные процедуры и развлекательные мероприятия.

«Благодаря таким мероприятиям дети становятся более уверенными в себе и в своих силах, чувствуют себя важными и любимыми. Наш „Добробус“ еще раз доказал, что находит отклик в сердцах людей», — отметила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Праздник на колесах состоялся, он охватил порядка 1 тыс. юных жителей Подмосковья и подарил им праздник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.