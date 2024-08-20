В Серпухове провели акцию ко Дню гуманитарной помощи

Участниками мероприятия стали «Серебряные волонтеры», Серпуховское отделение «Союза женщин Подмосковья», трудовые бригады из Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, единороссы, Серпуховская городская организация профсоюза работников здравоохранения, предприниматели и неравнодушные жители.

Большую часть собранной гуманитарной помощи передали родным военнослужащих и волонтерам, которые доставят все для бойцов, сказано в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.