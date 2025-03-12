В Серпухове прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

В подмосковном Серпухове прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает пресс-служба администрации округа.

По прогнозам Росгидрометцентра, максимальные уровни воды будут значительно ниже нормы. Профильным службам поставлены задачи проверить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, гидротехнических сооружений и транспортной инфраструктуры к безаварийной работе в период паводка, обеспечить круглосуточный мониторинг паводковой обстановки и контроль за состоянием гидротехнических сооружений, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.

Приняли решение о проведении комплекса мероприятий по контролю за электрохозяйствами и системами отопления. Необходимо также проверить состояние пожарных гидрантов и пожарной безопасности на объектах жилого фонда и социального назначения. Будут проводиться мероприятие по опашке населенных пунктов, которые могут быть подвержены угрозе лесных пожаров, организуем работы по строительству подъездов к пожарным водоемам.

12 марта в местечке Карпова Поляна прошли учения по ликвидации ЧС при тушении лесного пожара. Все службы и ведомства получили своевременное оповещение о пожарной опасности и оперативно отреагировали на информацию, отработали способы тушения лесных пожаров в разных условиях. Участники показали высокую готовность к борьбе с огнем, умение работать слаженно и оперативно при действительной угрозе лесных пожаров.

«Силы и средства нашего округа находятся в постоянной готовности для проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных как природными, так и техногенными факторами», — отметил врип главы Серпухова Алексей Шимко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.