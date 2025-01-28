В Серпухове прошло торжественное вручение паспортов РФ

Девять юных жителей муниципалитета получили свой главный документ — паспорт гражданина нашей страны. Эти юноши и девушки проявили себя в спорте, учебе и волонтерской деятельности, являются победителями и призерами различных олимпиад.

Торжественное мероприятие посвятили важной памятной дате — Дню снятия Блокады Ленинграда. Этот великий день навсегда останется в нашей истории как символ стойкости и силы духа русского народа.

Очень важно, чтобы память о великом подвиге народа оставалась жить в сердцах молодого поколения. Опираясь на нее, юные серпуховичи вырастут настоящими защитниками и патриотами, достойными памяти великих предков.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.