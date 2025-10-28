В Серпухове прошло торжественное открытие выставки «Мгновенья русской красоты»
Фото - © Пресс-служба Администрации городского округа Серпухов
В арт-пространстве Ворошилова, 53, 24 октября, состоялась первая отчетная выставка Серпуховского центра фотоискусства имени Николая Петровича Андреева и Василия Ивановича Улитина при Серпуховском отделении Союза журналистов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Выставка «Мгновенья русской красоты» — итог годовой работы 14 участников, которые представили более 80 фоторабот. В экспозиции — пейзажи Серпухова и его окрестностей, портреты жителей в традиционном русском антураже, пропитанные любовью к родному краю и культуре. Мероприятие смогли посетить все желающие.
Председатель местного отделения Союза журналистов Подмосковья, директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева выразила благодарность всем участникам за творчество и вручила благодарности
- депутату Совета депутатов Диане Алумянц;
- членам фотоцентра, постоянным организаторам развески и активным членам художественного совета Анастасии Есиповой и Елизавете Гришиной.
Серпуховский центр фотоискусства существует всего год, но уже провел фестиваль «Объективная перспектива», выставки в сельских Домах культуры, мастер-классы и теперь отчетную выставку.
Среди активных участников — сотрудники МАУ «Серпуховское информационное агентство» Андрей Михайлин, Карина Становова, Виктория Парфенова, Анастасия Степанова, Ирина Ланских, а также председатель фотоцентра, корреспондент Юрий Сурков, который подчеркнул творческую индивидуальность каждого участника.
Поддержать коллег пришли руководитель пресс-службы Константин Корнеев и корреспондент Екатерина Власова.
Поздравления прозвучали от главного эксперта управления культуры Администрации городского округа Серпухов Анастасии Выжловой и директора МБУ «Культурно-досугового объединения» Марины Мишечкиной.
Вокальными номерами гостей порадовала солистка Маргарита Медведкова. 6+
