В Серпухове прошло торжественное открытие выставки «Мгновенья русской красоты»

В арт-пространстве Ворошилова, 53, 24 октября, состоялась первая отчетная выставка Серпуховского центра фотоискусства имени Николая Петровича Андреева и Василия Ивановича Улитина при Серпуховском отделении Союза журналистов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка «Мгновенья русской красоты» — итог годовой работы 14 участников, которые представили более 80 фоторабот. В экспозиции — пейзажи Серпухова и его окрестностей, портреты жителей в традиционном русском антураже, пропитанные любовью к родному краю и культуре. Мероприятие смогли посетить все желающие.

Председатель местного отделения Союза журналистов Подмосковья, директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева выразила благодарность всем участникам за творчество и вручила благодарности

депутату Совета депутатов Диане Алумянц;

членам фотоцентра, постоянным организаторам развески и активным членам художественного совета Анастасии Есиповой и Елизавете Гришиной.

Серпуховский центр фотоискусства существует всего год, но уже провел фестиваль «Объективная перспектива», выставки в сельских Домах культуры, мастер-классы и теперь отчетную выставку.

Среди активных участников — сотрудники МАУ «Серпуховское информационное агентство» Андрей Михайлин, Карина Становова, Виктория Парфенова, Анастасия Степанова, Ирина Ланских, а также председатель фотоцентра, корреспондент Юрий Сурков, который подчеркнул творческую индивидуальность каждого участника.

Поддержать коллег пришли руководитель пресс-службы Константин Корнеев и корреспондент Екатерина Власова.

Поздравления прозвучали от главного эксперта управления культуры Администрации городского округа Серпухов Анастасии Выжловой и директора МБУ «Культурно-досугового объединения» Марины Мишечкиной.

Вокальными номерами гостей порадовала солистка Маргарита Медведкова. 6+

