В Серпухове прошло освящение Поклонного креста

В День обретения Креста Господня (православный праздник) в Серпухове освятили самый большой поклонный крест в Московской области. Организатором мероприятия выступил фонд «Русский крест» целью которого является сохранение ценностей православной культуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

27 сентября, на искусственном холме в близи д. Васильевское городского округа Серпухов, у развилки Старосимферопольского шоссе, еще в августе возвели крест из натурального камня общим весом почти 12 тонн.

Ритуал освящения проводил архиепископ Подольский и Люберецкий — Высокопреосвященнейший Владыка Аксий. Он отметил, что это — традиция русского народа, напоминающая о Боге путешествующим.

Крест из камня весом более 12 тонн был установлен еще в августе. Монтаж этого впечатляющего сооружения состоящего из трех частей, проходил с использованием подъемного крана. Работы проводились с большой тщательностью и уважением к традициям, ведь крест — это не просто памятник, это символ веры и надежды.

На лицевой и тыльной сторонах креста можно увидеть барельеф распятого Христа, который напоминает нам о важности духовных ценностей в нашей жизни. Также присутствуют старославянские надписи, выгравированы образы двух небесных покровителей города — Афанасия старшего и Афанасия младшего.

«В наше непростое время, когда внешние и внутренние вызовы проверяют нас на прочность, как никогда важно помнить о духовных корнях и нравственных ориентирах», — отметила почетный гость мероприятия, замперед Госдумы РФ Анна Кузнецова.

«В добром и важном деле приняли участие очень многие — одни физическим трудом, другие — молитвой. Спасибо фонду „Русский крест“. Его команда еще задолго до этого события помогала святыням, объединив тысячи неравнодушных людей. Вместе с Президентом международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, Всероссийской организацией „Здоровое Отечество“ идея этого величественного памятника смогла воплотиться в жизнь» — отметил Глава округа Сергей Никитенко.

Символично, что в открытии принял участие народный артист России Михаил Пореченков, фильм «Русский крест» с участием которого и дал название фонду.

Фонд «Русский крест» и движение «Здоровое Отечество» благодарят всех, чьими пожертвованиями и трудом, молитвами и участием стало возможно возведение креста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.