В Серпухове прошло мероприятие ко Дню памяти о детях, освобожденных из концлагерей

В четверг в местном отделении партии «Единая Россия» в Серпухове прошло мероприятие, посвященное Международному дню памяти о детях, освобожденных из концлагерей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Памятная дата ежегодно отмечается 11 апреля. На встрече собрались серпуховички, пережившие фашистские концлагеря в детстве — Руфина Ниловна Киселкина, Вера Павловна Майорова, Надежда Кузьминична Кузина, депутат окружного Совета депутатов Серпухова Алексей Батогов, представители молодежного движения «Молодая Гвардия» и активисты движения «Орлята России» школы № 17.

Во время чаепития женщины рассказывали о своем детстве в концлагерях, когда надежда была единственным утешением в условиях голода и страха. Молодые люди внимательно слушали, воспринимая каждое слово. Истории о стойкости и желании выжить произвели на слушателей сильное впечатление.

В завершении встречи от партии «Единая Россия» были вручены памятные сувениры.

«Важно передавать опыт и жизненные уроки тем, кто не сталкивался с войной, чтобы избежать повторения ее ужасов, — отметил Алексей Батогов.

Такие встречи будут продолжаться, ведь важно помнить свою историю и учиться на ее уроках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.